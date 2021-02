Calcio: la cura Liguori non funziona, contro il Matese ennesimo ko per l’Agnone

Un undici iniziale assai discutibile, un infortunio del portiere under Caputo e l’espulsione di Litterio, condannano l’Olympia Agnonese all’ennesimo ko, il settimo in altrettante gare. La cura Andrea Liguori, tecnico subentrato tre giornate fa all’esonerato Stefano Senigagliesi, non funziona. Questa volta ad esultare l’Fc Matese dell’ex Corrado Urbano che archivia la pratica granata nei primi quarantacinque minuti grazie alle reti di Masi (7’) e Albanese (40’).

Litterio abbandona il campo dopo il secondo cartellino giallo

Nulla da fare dunque per i molisani che nella ripresa, malgrado l’inferiorità numerica, provano a fare la gara senza però andare a segno allungando così l’astinenza da gol ormai arrivata ad oltre 630 minuti. La sconfitta di Piedimonte Matese conferma l’ultima posizione degli altomolisani seppur con tre gare da recuperare (Notaresco, Porto Sant’Elpidio e Giulianova). Intanto mercoledì al “Civitelle” derby con il lanciatissimo Campobasso tornato alla vittoria sull’Aprilia (1-0, rete di Rossetti). Successo anche per il Vastogirardi che al “Di Tella” abbatte facilmente il Giulianova (3-1) e piomba di nuovo della zona play-off. Per l’undici di Fabio Prosperi in gol Salatino, Minchillo e Mele che ribaltano il momentaneo vantaggio degli abruzzesi passati in vantaggio con Cesario.

L’esultanza dei giocatori del Matese dopo il raddoppio siglato da Albanese

Il tabellino

Fc Matese – Olympia Agnonese

Reti: 7’ Masi e 40’ Albanese.

Fc Matese: Palombo, Riccio, Setola, Barone, Albanese, Masi, Vodopivec (72’ Mariconda), Masotta (70’ Iannetta), Felici, Abreu (90’ Riggio), Cassese. All.: Urbano.

Ol. Agnonese: Caputo, Vespa, Litterio, Buono, Nikolopoulos, Vuolo, Sosa, Carnevale (54’ Grazioso), Haberkon (66’ Ferri), Bottalico (57’ Di Lollo), Amauzou (42’ Galiano). All.: Liguori.

Arbitro: Cannata di Faenza

Note: partita disputata a porte chiuse. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Mauro Bellugi. Al 39’ espulso Litterio per somma di ammonizioni. Ammoniti: Palombo, Abreu, Liguori, Galiano

Tutti i risultati: Vastese – Rieti 0-0 (giocata sabato); Castelfidardo-Montegiorgio 3-0; Castelnuovo Vomano-Fiuggi 2-2; Campobasso-Aprilia 1-0; Albalonga-Recanatese 4-2; Matese – Agnonese 2-0; Notaresco-Pineto (rinviata); Tolentino-Porto Sant’Elpidio 4-0; Vastogirardi – Giulianova 3-1.

La classifica: Campobasso**36, Castelnuovo 34, Notaresco**32, Albalonga, Castelfidardo* 28, Vastogirardi* 27, Rieti*26, Vastese 25, Recanatese *** 22, Aprilia*,Tolentino** 21, Montegiorgio****20, Fiuggi**19, Pineto*****,Matese****17, Giulianova**9, P.Sant’Elpidio ***, Agnonese*** 3. (ogni asterisco una gara in meno).