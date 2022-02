Calcio, l’Agnonese espugna Venafro e guarda tutti dall’alto verso il basso

L’Olympia Agnonese sale sull’ottovolante e guarda tutti dall’alto verso il basso. Sul difficile campo del Venafro, il comandante Michele D’Ambrosio ordina l’ottava vittoria consecutiva e il suo equipaggio segue alla lettera le indicazioni. Nell’anticipo della 20^ giornata di campionato, ai granata basta un tempo per stordire i bianconeri e portare a casa tre punti pesantissimi arrivati con le reti di Lieggi e D’Aguanno, spettacolare rovesciata al volo.

L’Olympia Agnonese vittoriosa a Venafro

Il risultato all’inglese maturato al Marchese Del Prete arriva tramite un gioco spumeggiante che mette alle corde i padroni di casa incapaci di reagire alle trame degli altomolisani che dominano il confronto in lungo e largo. Al 90’ il portiere Maggi esce praticamente inoperoso complice l’impenetrabile opera messa in atto dal pacchetto arretrato supportata da un centrocampo pressoché impeccabile. A fare il resto in attacco ci pensano Lieggi, D’Aguanno e Picozzi. La risultante vede l’Olympia catapultata in solitaria al primo posto del torneo di Eccellenza in attesa dei due recuperi del Termoli. Nei prossimi giorni i giallorossi infatti ospiteranno al Cannarsa il Guglionesi e l’Isernia che nel pomeriggio si è aggiudicata la Coppa Italia regionale battendo per 2-0 (reti di Negro e Panico) il Campomarino, formazione di Promozione.

Gli anticipi della 20esima giornata: Campodipietra – Gambatesa 3-2; Venafro – Agnonese 0-2.

Le gare di domani: Altilia – Castel di Sangro; Ururi-Campobasso 1919; Cliternina – Bojano; Pietramontecorvino – Sesto Campano; Guglionesi-Volturnia. Mercoledì 2 marzo: Termoli – Isernia.

La nuova classifica: Agnonese 51, Termoli (-1) 48, Campodipietra 46, Isernia 44, Venafro 35, Sesto Campano 34, Guglionesi 27, Ururi 26, Bojano 25, Pietramontecorvino, Gambatesa 22, Campobasso 1919 18, Cliternina, Volturnia 15, Castel di Sangro 12, Altilia 3.