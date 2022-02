Frontale tra due auto sulla fondovalle Trigno: feriti trasferiti in ospedale

Tra i tanti interventi effettuati dalle squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia a causa della neve il più grave, nel tardo pomeriggio, sulla SS 650, altezza Pescolanciano, dove due auto, a causa probabilmente del fondo stradale innevato, si sono scontrate. Bilancio tre feriti, per fortuna lievi. Le due autovetture, di cui una ad alimentazione ibrida, sono state messe in sicurezza dai Vigili del fuoco e poi rimosse tramite carro attrezzi.

I feriti sono stati presi in cura dal personale del 118. Per i rilievi di competenza presenti Carabinieri e Polizia Stradale. Personale Anas costantemente presente per garantire il transito lungo l’importante arteria stradale.