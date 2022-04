Calcio: l’Agnonese pareggia a Isernia e regala la D al Termoli. Vastogirardi ko a Trastevere

Buon pari dell’Olympia Agnonese sul campo della vice capolista Isernia. Al triplice fischio finale il derby si chiude sul risultato di 0 a 0. A due giornate dalla conclusione del torneo, i granata lasciano aperto il discorso per il terzo posto distante quattro lunghezze. Gran protagonista del match il numero uno Francesco Maggi che al 20’ della ripresa neutralizza un calcio di rigore calciato da Panico. Per il portierone pugliese si tratta del terzo penalty parato nell’arco del campionato. Il pareggio maturato al ‘Lancelotta’ consente al Termoli, vittorioso sulla Cliternina (4-0), di tornare matematicamente in serie D. Nel prossimo turno gli altomolisani ospitano al ‘Civitelle’ la Polisportiva Gambatesa.

Tutti i risultati della 28^ giornata: Termoli – Cliternina 4-0; Isernia – Agnonese 0-0; Gambatesa-Bojano 3-1; Guglionesi-Pietramontecorvino 1-2; Volturnia – Castel di Sangro 2-5. Giocate sabato: Venafro – Ururi 2-1; Campodipietra – Altilia 11-0; Campobasso 1919- Sesto Campano 1-1.

La nuova classifica a 180 minuti dalla fine della stagione: Termoli (-1) 75 (promosso in D), Isernia 67, Campodipeitra 66, Agnonese 62, Venafro 55, Sesto Campano 48, Guglionesi, Pietramontecorvino 41, Ururi 37, Gambatesa 34, Bojano 32, Campobasso 1919 26, Cliternina, Castel di Sangro 22, Volturnia 15, Altilia (-2) 1.

In serie D nulla da fare per il Vastogirardi che cade a Trastevere (2-0) con i laziali che ottengono l’intera posta in palio grazie alle marcature di Proia e Corsetti.

Serie D, i risultati del girone F

Alto Casertano – Vastese 2-4 (reti: Stivaletta al 20′, Romeo al 49′, Altobelli al 72′, Mancino al 75′, Alonzi al 91′)

Pineto – Castelfidardo 2-1 (Barlafante al 16′, Perkovic al 55′, Romano al 69′)

Fiuggi – Porto d’Ascoli 0-1 (D’Alessandro al 19′)

Montegiorgio – Matese 1-2 (Albanesi al 13′, Ricamato al 61′, Calemme all’87’)

Nereto – Castelnuovo Vomano 0-1 (D’Egidio al 32′)

Recanatese – Fano 4-0 (Senigaliesi all’11’ , Minicucci al 37′, Sbaffo al 55′ e al 64′)

Samb – Notaresco 2-1 (Fall al 27′ , Esposito al 37′, Ferri Marini all’85’)

Trastevere – Vastogirardi 2-0 (reti: Proia al 31′ Corsetti al 47′)

Tolentino – Chieti 3-3 (Capezzani al 7′, Padovani al 12′, Mengani al 20′, Orlando al 35′, Ventola all’86’, Fabrizi all’89’)

La nuova classifica: Recanatese 61, Tolentino, Trastevere 54, Fiuggi 47, Vastese, Porto d’Ascoli 46, Samb 45, Pineto 44, Notaresco, Chieti 43, Matese 42, Castelnuovo Vomano 41, Vastogirardi 39, Fano 38, Montegiorgio 37, Castelfidardo 34, Nereto 12, Alto Casertano 7. * Vastogirardi tre partite in meno, Recanatese, Pineto e Montegiorgio una partita in meno.