Tradizioni popolari, il gruppo ‘Folklorico Agnone’ riparte da una donna

Il Gruppo Folklorico ‘Agnone’ riparte con le prime uscite ufficiali e un nuovo direttivo. In un momento storico e sociale difficile dovuto a quanto accade in Europa e dopo lo stop forzato determinato dalla pandemia, il sodalizio riaccende i motori con rinnovata fiducia. Come primo passo il rinnovo delle cariche sociali che forniscono nuova linfa e danno una maggiore spinta alle iniziative da mettere in campo.

Un po’ di storia – Il gruppo Folklorico Agnone, figlio legittimo del Cenacolo Culturale Francescano ‘Camillo Carlomagno’ guidato dall’infaticabile Giuseppe De Martino, insignito nel 2009 della prestigiosa onorificenza ‘Padre del Folklore’, muove i primi passi nell’aprile del 2014, nascendo dalla fusione dei due gruppi storici gruppi folkloristici della cittadina: i ‘Dragoni del Molise’ e ‘Rintocco Molisano’. Ciò che ne scaturisce è un ‘prodotto culturale’ dalle grande potenzialità, concepito e studiato con cura al fine di valorizzare e tramandare le tradizioni popolari legate alle danze e ai canti tipici del sapere contadino e dell’artigiano agnonese.

Maria Teresa Iarusso, Pino Verdile e Peppè De Martino

La nuova squadra – Le cariche direttive del gruppo folk agnonese sono state rinnovate lo scorso 24 febbraio in occasione di una riunione tenutasi nella sala Ofs dei padri Cappuccini. Dopo aver ringraziato il presidente uscente Pino Verdile, per quanto fatto negli ultimi anni, a prendere il suo posto Maria Teresa Iarusso che da sempre vive il folklore con una passione autentica. Il ruolo di vice presidente è ricoperto dal giovane Diego Di Mario, mentre le mansioni di segretario e tesoriere saranno svolte da Emilia Porfilio e Luigi Di Niro. Ma non è tutto, perché la direzione artistica e musicale è stata affidata al veterano del gruppo Antonio Verdile, Gabriele La Gamba e Marco Battista. A completare il quadro i membri del direttivo con Bruno Cerimele, Felice Del Papa ed Armando Masciotra.

Alcuni giovani componenti del gruppo

Prime uscite – Il gruppo folklorico Agnone è quindi ripartito in grande stile lo scorso 2 Aprile presso il Teatro Savoia di Campobasso, con la performance del carillon di campane “La Voce degli Angeli” che ha suscitato grande entusiasmo e consenso tra il pubblico presente. La compagnia folklorica agnonese si è poi esibita, con uno spettacolo di due ore in occasione della festa di Santa Lucia il 19 Aprile 2022 presso il castello di Sant’Angelo di Alife (CE). Intanto ieri il gruppo agnonese è stato ospite d’onore presso l’Auditorium ‘Unità d’Italia’ di Isernia durante la manifestazione organizzata dall’associazione Fitp in collaborazione con il Comitato Regionale Molise, dedicata ai ‘Padri del Folklore’ e ‘Rassegna di musica, canti popolari e etnici’.

Obiettivi da perseguire – “Questa nuova e dinamica realtà folklorica – spiega la neo presidente Iarusso – si pone come scopo principale quello di riportare il folklore agnonese nelle piazze dell’intera Penisola con un programma di canti e danze ricco e coinvolgente. Invitiamo chiunque voglia abbracciare l’entusiasmante mondo del folklore ad avvicinarsi alla nostra famiglia per provare emozioni intense vissute grazie all’interazione con altri popoli e realtà. A chi vuole unirsi al gruppo Folklorico Agnone – conclude – sarà utile sapere che la compagine si riunisce ogni giovedì alle ore 19 nei locali dell’ex convento dei padri Cappuccini. Chi desidera invece (Comitati festa e Pro-loco) fruire delle nostre performance può contattare la direzione del gruppo al recapito telefonico 351.8441490, anche tramite WhatsApp, ed all’indirizzo mail iarusso.mt@gmail.com”.