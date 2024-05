Calcio, l’Olympia spedisce all’inferno il Difesa Grande e accede ai play-out. Domenica prossima sfida al ‘Colalillo’ di Bojano  

Primo scoglio superato: nello spareggio di Montenero, l’Olympia spedisce all’inferno il Difesa Grande Termoli e accede ai play-out. Domenica prossima Litterio e soci saranno di scena al ‘Colalillo’ di Bojano in una gara da vincere assolutamente se si vorrà raggiungere la salvezza in Eccellenza. Intanto segnali positivi sono giunti dal ‘De Santis’ dove l’undici di Gioffré, sotto di un gol, la ribalta nella ripresa grazie alle marcature di Di Ciocco (tredicesimo centro stagionale), Porfilio e Abdelazim. Ininfluente la rete nei minuti di recupero di Letto, per gli adriatici. In Basso Molise, a seguire la squadra un centinaio di encomiabili tifosi che hanno supportato la squadra per tutti i novanta minuti di gioco. Tra sei giorni la sfida salvezza contro i matesini che avranno dalla loro due risultati su tre, complice il miglior piazzamento nella regolar season. Nel doppio confronto in campionato il Bojano ha pareggio ad Agnone (0-0) e vinto (2-1) tra le mura amiche. L’altro spareggio salvezza vedrà di fronte Cliternina e Campomarino.

Il tabellino della gara del De Santis

Reti: 45’ (rig.) e 96’ Letto Gius. (DGT), 61’ Di Ciocco A. (OA), 65’ Porfilio (OA), 73’ (rig.) Abdelazim (OA).

Difesa Grande Termoli: Capozzi, Traino (75’ Pardi), Scarpone, Paolucci, Letto G., Tiscia (85’ Di Benedetto), Magnocavallo, Ricciuti, Impicciatore, Letto G., Mendouga (84’ Giuliani). All.: Ricci

Ol. Agnonese: De Biasi, Di Ciocco M., Litterio, Porfilio, Scampamorte, Marcovecchio, De Rosa (92’ Miscischia), Brunetti, Di Ciocco A., Colato, Abdelazim. All.: Gioffrè.

Arbitro: Burattini di Roma 1 (Mazzocco–Santostefano)

Note: ammoniti Letto Ger. e Capozzi, Scampamorte.