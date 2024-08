Calcio: Real Fortore e Turris rinunciano ad iscriversi in Eccellenza, ripescate Aesernia e Agnonese

L’Olympia Agnonese sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza. Manca solo l’ufficialità che potrebbe arrivare all’inizio della settimana prossima. Da fonti attendibili la domanda di ripescaggio del club di viale Castelnuovo sarebbe stata accolta dalla Figc molisana chiamata a riunirsi martedì prossimo per ratificare i nuovi gironi. Nell’ultimo giorno utile (1° agosto) per presentare l’iscrizione al massimo torneo regionale, si è infatti registrato il forfait di Real Fortore e Turris (Santa Croce di Magliano). Quest’ultima rinuncia, sulla quale ruota una sorta di “giallo”, visto che dal centro bassomolisano qualcuno aveva iscritto regolarmente la squadra, salvo poi ritirare il tutto, consente all’Olympia Agnonese, insieme all’Aesernia, di essere ripescata in Eccellenza.

La notizia attende l’ufficialità ma ad Agnone ormai circola con insistenza e arriva alla viglia del trentesimo compleanno dello storico gruppo Fedayn che nella serata di domani, sabato 3 agosto, si ritroverà presso lo Chalet Belsito. Sarà questa l’occasione per celebrare tre decenni di attaccamento alla maglia contraddistinti da passione, coreografie, trasferte, amicizie, gioie e dolori calcistiche, le quali dal 1994 accomunano gli ultras del Grifo. E l’anniversario sarà bagnato dalla notizia del ripescaggio che, si spera, possa ricreare entusiasmo e soprattutto i presupposti per una stagione esaltante senza le sofferenze dell’ultimo campionato sfociate nella deludente retrocessione ai play-out.