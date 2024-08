Canti alpini e cultura folklorica, dall’Abruzzo il coro CAI in cammino giunge ad Agnone

Venerdì 2 agosto alle ore 21:30, nella splendida cornice del Chiostro San Francesco, il Coro CAI sezione di Lanciano eseguirà un repertorio brillante e ricercato tra i classici canti alpini e la cultura folklorica abruzzese e italiana.



Il Coro CAI nasce nel 2008 per volere del Club Alpino Italiano sezione di Lanciano ed è composto da venticinque elementi, in maggioranza maschili, impreziositi da voci femminili che creano una perfetta armonia. La direzione è affidata al M° Nicola Gaeta. Il Coro si è esibito in numerosi concerti e rassegne corali, da Lanciano a L’Aquila, Teramo, Roma, Sondrio, Frosinone, Leonessa e Frosolone. Organizza annualmente la rassegna corale “Cantiamo il Natale in Coro” ospitando nella città di Lanciano importanti realtà corali italiane. Nel 2022 il Coro è stato selezionato da Arca Cori Abruzzo per l’incisione del disco “Sfumature Corali”. Tra una “Valsugana” e un “Vola Vola” il Coro CAI Lanciano vi aspetta ad Agnone, questa sera.