Calcio, Sant’Elpidio-Agnonese verso il rinvio. Per i granata sarebbe il quarto

Verso il rinvio la gara Porto-Sant’Elpidio-Olympia Agnonese valevole per la decima giornata del girone F e in programma nel giorno dell’Epifania (mercoledì 6 gennaio). Alla base del possibile rinvio, mancherebbe solo l’ufficialità da parte della Lnd, l’alto numero di tesserati granata ancora positivi al Covid-19. Si tratterebbe di almeno sette giocatori, di cui diversi under, che ancora non negativizzano. L’eventuale rinvio porterebbe a quattro le gare da recuperare dalla formazione allenata da Stefano Senigagliesi. Infatti nelle ultime settimane saltate le sfide contro Tolentino, Recanatese e Giulianova. Nel frattempo, seppur a ranghi ridotti, riprese le sedute di allenamento. Almeno sulla carta la prossima gara per gli altomolisani è in programma per domenica 10 gennaio quando al “Civitelle” sarà di scena il Pineto dell’ex Giuseppe Nicolao. Covid permettendo…

