Screening Covid a Castiglione: test sierologico gratuito per alunni, genitori e personale scolastico

Parte domattina la campagna di screening per il Covid19 della popolazione scolastica di Castiglione Messer Marino. Si tratta di una iniziativa della locale farmacia, gestita dal titolare Cipriano Mastrangelo, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il dottor Mastrangelo

Test sierologico gratuito per alunni, genitori e personale scolastico, ovviamente su base volontaria, che si terrà a partire da domattina e nella giornata del 5 gennaio, presso i locali del palazzetto dello sport. Il Comune ha stilato un elenco di convocazione per evitare assembramenti. Per eseguire il test occorre compilare un modulo e avere al seguito la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento in corso di validità.