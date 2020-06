Calcio serie D, Colaizzo lascia l’Agnonese. Sabelli verso Vasto

Marco Colaizzo è ufficialmente un presidente dimissionario. Il numero uno dell’Olympia ha manifestato la sua intenzione ai soci del club granata durante l’assemblea svolta venerdì scorso nella sede sociale. La decisione sembrerebbe irrevocabile e dettata in particolar modo da impegni professionali. Dunque dopo tre anni di gestione culminati con una salvezza, un ripescaggio e la splendida cavalcata di quest’anno interrotta solo dal coronavirus, Colaizzo esce di scena. Non lo farà in via definitiva visto che all’annuncio delle sue dimissioni, ha ribadito a chiare lettere di rimanere vicino la società tramite una sponsorizzazione. L’ennesimo gesto d’amore di un presidente che con la sua famiglia ha investito qualcosa come 800mila euro in tre anni di gestione.

Marco Colaizzo, da tre anni presidente dell’Olympia

Da quanto è dato sapere Colaizzo lascia l’Agnonese con conti apposto e in linea con la programmazione di inizio stagione. Difficile ipotizzare chi prenderà ora il posto sul tetto di comando anche se l’attuale dirigenza lavora in tal senso. Tuttavia per il futuro non aiutano le stringenti prescrizioni giunte dalla Lnd in merito alla ripresa delle attività. Al momento svanita anche l’ipotesi di una fantomatica entrata in società da parte di un professionista che ha guidato un club di Eccellenza molisana. Nelle prossime settimane se ne saprà di più anche perché numerosi componenti della rosa (su tutti Acosta, Nicolao, Allegra) iniziano a far gola a diversi club tra D e serie C. Come pure Erminio Rullo in procinto di conseguire il tesserino di allenatore. L’ex giocatore di Napoli e Lecce vorrebbe restare in Alto Molise dove con Matteo Pizii ha lavorato benissimo e, dunque, prima di prendere qualsiasi decisione attenderà segnali da Agnone.

Maurizio Sabelli con Mauro Marinelli

L’ex ds Sabelli verso Vasto – Nelle ultime ore insistenti rumors danno Maurizio Sabelli, ex direttore sportivo dell’Olympia Agnonese, vicinissimo alla Vastese. Al momento non è dato sapere quale ruolo Sabelli rivestirà in riva all’Adriatico dove ritroverà un altro agnonese con il quale ha lavorato il primo anno di serie D ad Agnone, Nicola D’Ottavio, a quanto pare, confermato nel ruolo di diesse.