Veleno per topi, cani avvelenati a Castiglione: uno morto, l’altro in fin di vita

Due cani meticci, di media taglia, sono stati avvelenati presumibilmente con veleno per topi a Castiglione Messer Marino.

La scoperta questa mattina da parte del proprietario dei cani. Gli animali erano tenuti in una zona isolata del paese, abbastanza lontano dall’abitato, dunque difficilmente avrebbero potuto arrecare disturbo alla quiete. Inoltre sono stati tenuti sempre dentro, all’interno di una recinzione e non sono mai stati lasciati liberi in paese. Inequivocabili i sintomi dell’avvelenamento, subito riscontrati dal veterinario Ottavio Lalli giunto sul posto. Il medico veterinario non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso di uno dei due cani, mentre sta facendo il possibile per tentare di salvare la vita all’altro animale.

«Credo sia stato impiegato del rodenticida, banalmente veleno per topi, che ha potenti effetti anticoagulanti» commenta amareggiato il dottor Lalli, che aggiunge: «L’avvelenamento risale a questa notte o al massimo alla notte scorsa».

Gli animali erano ovviamente dotati di micrcochip e controllati regolarmente dal veterinario, quindi vaccinati e sottoposti a tutti i protocolli e le cure del caso.

Chiara la matrice dolosa dell’evento. Probabilmente si è trattato di un dispetto o peggio di una ritorsione o una minaccia all’indirizzo del proprietario. Sicuramente di un atto vigliacco posto in essere da qualche “bestia” bipede.

L’episodio sarà denunciato alle autorità competenti appena nelle disponibilità di tempo.