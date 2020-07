Calcio serie D, continua l’esodo: Frabotta e Minacori lasciano l’Agnonese

L’Olympia Agnonese continua a perdere pezzi pregiati. Gli ultimi in ordine di tempo sono il difensore, Daniele Frabotta, 21 presenze e una rete nell’ultima stagione e l’under di attacco, Calogero Minacori, 23 gettoni e tre marcature con il club altomolisano. Il primo si è accasato con l’Atletico Fiuggi dove ritroverà i compagni Pablo Andrès Acosta e Boubacar Diarra, il secondo ha raggiunto l’accordo con la blasonata Fidelis Andria. Troppo allettanti le offerte economiche per rimanere in alto Molise dove il futuro resta incerto. L’addio di Frabotta e Minacori dimostra, se ce ne fosse bisogno, la bontà del lavoro svolto nella passata stagione dai tecnici Matteo Pizii ed Erminio Rullo capaci di valorizzare giocatori semi sconosciuti oggi ambiti da mezza serie D. Un plauso particolare anche al direttore sportivo, Elio Ciccorelli che, tuttavia, non sarebbe intenzionato a proseguire l’avventura con il club di viale Castelnuovo. Lavoro e famiglia alla base di una decisione che in molti sperano non sia definitiva.

