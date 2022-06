Calcio serie D, Giuseppe Giglio è il nuovo direttore sportivo del Vastogirardi

Giuseppe Giglio è il nuovo direttore sportivo del Vastogirardi, società al quarto anno consecutivo ai nastri di partenza del campionato di serie D.



Classe 1978, ex calciatore di Giulianova, Vercelli, Lucchese, L’Aquila, Foggia e Taranto, nel 2019 Giglio si è distinto durante il master di direttore sportivo a Coverciano. Nel nuovo ruolo ha iniziato a lavorare a Chieti e poi è stato responsabile del settore giovanile del Foggia. “Giglio, già lo scorso anno è stato vicinissimo all’approdo in Alto Molise come diesse: da lunedì può iniziare un nuovo capitolo della storia gialloblù” dichiarano dalla sede del Vastogirardi.

