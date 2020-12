Calcio serie D: il Campobasso si prende la vetta, pareggio in esterno per il Vastogirardi

IL Campobasso si prende la vetta in solitaria. I lupi, con una gara da recuperare, grazie al poker rifilato nel pomeriggio al Notaresco guidano il girone F di serie D. Giornata di grazia per l’attaccante Cogliati che sigla le quattro marcature. L’altra molisana, il Vastogirardi impatta 1-1 (rete di Pesce) sull’ostico campo del Montegiorgio dopo essere passati in svantaggio. Riposo forzato per l’Olympia Agnonese che attende di recuperare il match con la Recanatese.

Tutti i risultati della VII giornata: Aprilia – Tolentino 2-1; Fiuggi-Porto Sant’Elpidio 3-0; Castelfidardo-Vastese (rinviata); Campobasso-Notaresco 4-1; Matese-Castelnuovo Vomano 1-2; Montegiorgio-Vastogitrardi 1-1; Agnonese – Recanatese (rinviata); Pineto – Giulianova 1-0; Rieti-Albalonga (mercoledì 16 dicembre).

La classifica: Campobasso * 16, Castelnuovo 15, Recanatese, Notaresco 14, Fiuggi 11, Albalonga** 10, Tolentino, Vastogirardi 10, Montegiorgio, Vastese, Castelfidardo * 8, Aprilia 6, Matese 4, Rieti **, Porto Sant’ Elpidio **, Agnonese * 2, Giulianova * 1. * una gara in meno, ** due gare in meno