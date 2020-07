Calcio serie D, il futuro della Vastese nelle mani di tre ex dell’Agnonese

Maurizio Sabelli torna nel calcio che conta. L’ex direttore sportivo dell’Olympia Agnonese a cui sono legate otto stagioni di serie D indimenticabili, dopo un lungo periodo di “riposo” è stato ufficializzato nella dirigenza della Vastese.

Maurizio Sabelli al Civitelle con Mauro Marinelli

Nel club biancorosso, Sabelli ritrova un altro agnonese doc nonché amico di vecchia data quale Nicola D’Ottavio, confermato nelle vesti di diesse. Quale incarico ricoprirà Sabelli nella Vastese, ancora non è dato sapere, tuttavia, in riva all’Adriatico, è cosa certa, l’ex dirigente granata porterà un bagaglio di esperienza e saper fare che hanno contraddistinto il suo operato nella quarta serie.

Il diesse Nicola D’Ottavio

Oltre a Sabelli, la società di Franco Bolami ha ufficializzato un’altra conoscenza del calcio altomolisano, l’allenatore campano Massimo Agovino che in passato ha allenato l’Olympia per tre stagioni contrassegnate da due esaltanti salvezze e uno spareggio (poi perso contro il Campobasso) per accedere ai play-off.