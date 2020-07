Contributi alle imprese, in scadenza i bandi del Gal Alto Molise

Bandi del Gal Alto Molise, il termine ultimo per presentare le domande fissato per il 10 agosto. Titolate a farlo le imprese della trasformazione dei prodotti agricoli per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti trasformati, le imprese operanti nel turismo, artigianato e agricoltura che intendono creare o migliorare i servizi e l’organizzazione turistica del territorio.

“E’ una grande opportunità per le imprese presenti nei 18 Comuni del GAL, un primo passo per sostenere e rinnovare le economie locali anche in funzione di quanto ci sta insegnando l’emergenza sanitaria del Covid – dichiara la presidente del Gal Alto Molise, Serena Di Nucci –. Pertanto, invito tutti i potenziali beneficiari a visionare i bandi e valutare l’opportunità di candidare i progetti per ottenere i contributi che vanno dal 40% per le imprese di trasformazione al 50% per il turismo”.

“La scadenza del 10 agosto è prossima per cui sarebbe auspicabile non arrivare in prossimità di tale data per presentare le domande – ricorda il direttore del Gal, Mario Di Lorenzo -. Considerato che il modulo di domanda va compilato sul portale del Sian, sarebbe opportuno avviare la procedura in tempo per evitare eventuali disservizi sulla rete internet. Ricordo a tutti i potenziali beneficiari – aggiunge – che i requisiti fondamentali sono la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale e la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento. Le domande devono essere presentate da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) o da tecnico incaricato dall’azienda opportunamente accreditato sul Sian. A tal proposito – conclude – tecnico e azienda possono inoltrare congiuntamente la richiesta di accreditamento sul sistema Sian direttamente al Gal, cosi da consentire la presentazione della domanda di sostegno.”

Il Gal – fanno sapere inoltre dalla sede di via Marconi – si aspetta una buona e nutrita qualità di progetti considerata l’animazione territoriale attivata sia tramite incontri sul territorio, organizzati prima dell’emergenza sanitaria, sia tramite webinar realizzati nei mesi di chiusura delle attività. A tal fine – ricordano dal quartier generale – che la struttura tecnica del Gal Alto Molise, sita di fronte l’ospedale ‘Caracciolo’ di Agnone, è disponibile per qualsiasi tipo di approfondimento o informazione sui bandi.

I Comuni interessati sono quelli di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco e Vastogirardi.

I bandi sono disponibili e scaricabili anche sul sito www.galaltomolise.it