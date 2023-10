Calcio serie D, il Vastogirardi esonera Bifini e si affida all’aretino Simone Marmorini

Dopo la sconfitta in casa contro il Notaresco e l’esonero del tecnico Alessio Bifini (4 punti in 7 partite), il Vastogirardi – serie D girone F – ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Simone Marmorini, classe 1982, aretino di nascita con trascorsi sulle panchine del Trestina e Foligno in Umbria. Il 41enne tecnico arriva in alto Molise con la consapevolezza di risollevare le sorti di un gruppo ultimo in classifica.

“Marmorini mi è sembrata la persona ideale per il nostro ambiente – il commento del presidente del club gialloblu, Andrea Di Lucente -. È un allenatore preparato e con un profilo simile agli allenatori che lo hanno preceduto nelle precedenti stagioni quando abbiamo ottenuto la salvezza. Da questa mattina, Marmorini avrà il compito di affrontare, capire e risolvere le problematiche di una rosa, sicuramente giovane, ma che possiede grandi potenzialità”.