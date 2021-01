Calcio serie D, l’Agnonese a Fiuggi fa la conta delle assenze. Acquistato Pertosa

L’ultimo arrivo in casa Olympia Agnonese si chiama Alessio Pertosa, classe 1998, proveniente dall’Audace Cerignola dove in questa stagione ha disputato tre gare. Il calciatore, con trascorsi a Foggia, si è aggregato con il gruppo granata e domani a Fiuggi sarà a disposizione del tecnico Senigagliesi che nel frattempo dovrà fare i conti con le assenze.

Infatti non sarà della gara il difensore Sgambati infortunatosi durante la fase di riscaldamento del recupero contro la Recanatese. Ed ancora: c’è apprensione per lo stato di salute di capitan Chiavazzo e dell’under Quarta non al top della forma. Senigagliesi spera in un recupero di entrambi all’ultimo momento. Nel frattempo il direttore sportivo Antonello Strino continua a sondare il terreno per eventuali colpi di mercato: si cerca un attaccante di razza e un centrocampista che possano elevare lo standard qualitativo della rosa altomolisana, penultima in classifica seppur con quattro gare da recuperare.