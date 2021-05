Calcio serie D, l’Agnonese a Recanati per onorare la stagione

L’Olympia Agnonese viaggia alla volta delle Marche dove – nel pomeriggio – al ‘Tubaldi’ di Recanati affronterà la formazione giallorossa che, col match odierno, tornerà in pari con il numero dei match disputati e le giornate di campionato affrontate. Per i granata, ultimi in classifica e quattro gare da recuperare, l’obiettivo è onorare la stagione.

«Per noi – spiega il tecnico degli altomolisani Antonio Di Rosa alla vigilia – sarà determinante ripetere quella che è la prestazione cui abbiamo dato vita contro il Pineto. L’importante sarà non commettere gli errori fatti sul secondo e terzo gol degli abruzzesi».

A Recanati, su rettangolo notoriamente ostico per i molisani, mancheranno ancora una volta gli infortunati Sosa, Tankulijc e Sbardoni. Tornerà disponibile il portiere Caputo. Fischio d’inizio alle ore 16,00 con diretta sulla pagina facebook della Recanatese. Dirigerà l’incontro il signor Cerbasi della sezione di Arezzo.

Il programma odierno: Atletico Porto Sant’Elpidio­- Rieti (22ª giornata; Giampietro di Pescara, Rizzi–Fracchiolla); San Nicolò Notaresco­ – Montegiorgio (22ª giornata; Angelillo di Nola, Romano–Vitale); Atletico Terme Fiuggi­-Vastogirardi (23ª giornata; Guerra di Venosa, Spizuoco–Nurchi); Recanatese­- Olympia Agnonese (24ª giornata; a Recanati; Cerbasi di Arezzo, Carchesio–Giorgetti); Vastese­- Castelfidardo (24 ª giornata; Totaro di Lecce, Ferraro–Piedepalumbo).