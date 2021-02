Calcio serie D: l’Agnonese cade ancora, a Tolentino quinta sconfitta di fila

Con un gol per tempo ad opera di Ettore Padovani e Strano, il Tolentino infligge la quinta sconfitta consecutiva all’Olympia Agnonese. Priva di diversi titolari, ai molisani non basta il debutto sulla panchina del neo tecnico Andrea Liguori subentrato a Senigagliesi per cercare di invertire rotta. Nelle Marche, in campo anche i due ultimi arrivati Giovanni Padovani e Raffaele Vuolo, che malgrado una condizione atletica non al top, hanno dato prova di poter essere utili alla causa per il futuro. Ciò non toglie che la società di Trotta dovrà intervenire in maniera tempestiva e poderosa sul mercato al fine di potenziare un organico, carente in tutti e i reparti. Da rimarcare l’astinenza da gol che ormai perdura da 450 minuti. Domenica 14 febbraio, l’Olympia sarà ancora impegnata in trasferta sul rettangolo del Montegiorgio, oggi sconfitto in casa dal Giulianova.

Il tabellino

Tolentino 1919 – Ol. Agnonese 2-0

Reti: 22’ Padovani E., 29’ st Strano

Tolentino 1919: Dupuis, Zrankeon, Ruggieri (36’ st Tizi), Bonacchi, Strano, Labriola, Laborie (36’ st Tortelli), Ruci (45’ st Cicconetti), Padovani E., Severini (10’ st Capezzani), Minella (30’ st Niane). A disp.: Governali, Eleonori, Pagliari, Stefoni. All. Mosconi

Ol. Agnonese: Landi, Vespa, Di Stasio (20’ st Vuolo), Padovani G., Carnevale, Litterio, Amouzov (16’ st Lombardi), Angelini, Krajna, Del Gaudio (35’ st Quarta), Milone. A disp.: Marinca, Di Lollo, Melvan, Senatore, Di Ciocco, Cassinis, Vuolo. All. Liguori

Arbitro: Grassi di Forlì

Note: gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: G. Padovani, Laborie. Angoli: 6-0. Recupero: 1’ + 6’