Calcio serie D: l’Agnonese è viva, contro il quotato Pineto è pari e patta

Botta e risposta tra l’Agnonese e il Pineto. Nel primo dei sette recuperi, l’Olympia dimostra di essere viva e in corsa per la salvezza. Contro i più quotati avversari, l’undici di Di Rosa passa in vantaggio con Barbato (12’) ma poi si fa raggiungere da Minnozzi (22’). Termina in perfetta parità un incontro correttissimo che non annotato alcun ammonito. Domenica l’Agnonese torna a giocare in casa. Al ‘Civitelle’, in un quasi derby, attesa la Vastese degli ex Sabelli, D’Ottavio, Bubacar e Dell’Oglio.

Antonio Barbato autore del momentaneo vantaggio dei granata

(la gara integrale consultabile al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/ASDPinetoCalcio/videos/796486530993693)

Il tabellino

Olympia Agnonese – Pineto 1-1

Reti: 12′ Barbato, 22′ Minnozzi

Olympia Agnonese: Caputo; Bartoli, Tinti, Nikolopoulos, Da Costa; Barbato, Pejic, Tankulic (71′ D’Ercole); Sapone (83′ Troiano), Amaya, Pincelli (88′ Grazioso). A disp.: Carriero, Lamacchia, Litterio, Franza, Carnevale, Amozou. All.: Di Rosa.

Pineto: Mercorelli; Sabatini, Salvatori (61′ Cernaz), Pepe (K); Della Quercia, Baldinini, Galeano (61′ Bugaro), Restaneo; Minincleri (50′ Esposito), Ciarcelluti (50′ Romano), Minnozzi. A disp.: Mejri, Paoli, Pierpaoli, Brattelli, Cavaliere. All.: Pomante.

Arbitro: Davide Matina di Palermo

Note: gara disputata a porte chiuse.