Scuole sicure: operazione antidroga del cane poliziotto Ayrton

Gli Agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Chieti unitamente ad Agenti della Polizia Locale, hanno espletato un servizio straordinario di prevenzione e contrasto al reato di spaccio di stupefacenti denominato “Scuole Sicure” appositamente disposto dal Questore di Chieti.

Il servizio è stato espletato presso le Scuole Superiori di Chieti ed ha riguardato in particolare di tre Istituti Scolastici. I controlli sono stati effettuati in concomitanza con l’orario di entrata e di uscita da scuola che, a seguito della recente riapertura, avviene in momenti diversi, differenziato per aule e sezioni per evitare il crearsi di assembramenti.

Tale attività è stata apprezzata dai Dirigenti Scolastici ma anche dagli stessi studenti che hanno avuto modo di interagire con il cane poliziotto “Ayrton” appartenente all’Unità Cinofila Antidroga della Questura di Pescara.