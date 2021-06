Riapre i cancelli ai tifosi lo stadio ‘Civitelle’. In occasione della sfida Olympia Agnonese – Atletico Fiuggi in programma per domenica 6 giugno, la società del presidente Mario Russo ha messo in prevendita presso l’edicola-libreria Ricci, 250 taglianti, equivalenti al 25% della capienza dell’impianto. Il costo del tagliando fissato a 10 euro.

