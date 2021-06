Rifiuti, discarica a cielo aperto in località ‘San Martino’ (il video)

La strada interpoderale che conduce in contrada ‘San Martino’, ad Agnone, meta preferita di incivili che, lontano da occhi indiscreti, abbandonano rifiuti di ogni specie. Il video che postiamo, dimostra lo stato di degrado in cui versa l’area immersa nel verde a due passi dal centro urbano. Il tutto accade alla vigilia della ‘Giornata ecologica’ in programma per domani, 4 giugno, organizzata dall’amministrazione comunale al fine di sensibilizzare la cittadinanza nell’adozione di modelli di vita più sostenibili, che rispettino l’ambiente e gli spazi verdi. La strada in questione è una parallela della più famosa ‘Panoramica’ che si imbocca nei pressi dell’autostazione.

