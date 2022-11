Calcio serie D, Vastogirardi e Termoli non si fanno male: al ‘Di Tella’ è pari e patta

Finisce in parità il derby tutto molisano di serie D tra Vastogirardi e Termoli. Al ‘Di Tella’ al vantaggio dei padroni di casa con Fiori (22’), risponde per i giallorossi Cavaiola (35’). Al 90′ il punto a testa non scontenta nessuno e soprattutto muove la classifica. Il Vastogirardi resta nelle alte sfere della graduatoria, mentre il Termoli allunga la striscia di risultati positivi seppur resta fanalino di coda con il Roma City. Nel prossimo turno l’undici di Coletti è atteso dalla difficile sfida a Fano, mentre il Termoli riceve al ‘Cannarsa’ la Vigor Senigallia, terza forza del torneo.

Il tabellino della gara

Reti: 22′ pt Fiori, 35′ pt Cavaiola

Vastogirardi: Petriccione, Canale (28’ st Panaro), Gallo (28’ st Donatelli), Gargiulo, Ruggieri, Grandis, Fiori (39’ st Makni), Antogiovanni (28’ Iacullo), Lorusso, Calemme, Bentos. A disp.: Piga, Sciarretta, Modesti, Maione, Mocanu.

All. Coletti

Termoli: Merelli, Antezza, Sicignano, Filogamo (43’ pt Balde’), Carnevale, Cavaiola, Corcione, Defendi (27’st Romano), Caiazza, D’Errico, Ciofi. A disp.: Mora, Visconti, Carrozzino, Hutsol, Di Stefano, Nunziata, Conte.

All. Esposito

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino

Note: 300 spettatori circa. Ammoniti: Ciofi, Grandis, Romano, Sicignano, Esposito.

La nuova classifica: Pineto 21, Trastevere 20, Senigallia 19, Fano, Avezzano 18, Vastogirardi (-1), Team Florida, Albalonga 15, Matese, Porto d’Ascoli, Chieti 14, Sambenedettese 12, Vastese 10, Montegiorgio 9, Tolentino 7, Termoli, Roma City 6.