Remebrance day speciale per il 75° anniversario dei rapporti diplomatici Italia Canada

La cerimonia in suffragio dei caduti delle due Guerre mondiali avrà luogo giovedì 11 novembre alle 10:30 presso il Cimitero militare canadese «Moro River» di Ortona. Alla cerimonia, organizzata dal Canadian College Italy di Lanciano, vedrà la partecipazione di diplomatici dell’Ambasciata canadese in Italia e di Ufficiali della NATO che prestano servizio in Italia.

Il Remembrance Day è tradizionalmente un giorno di commemorazione osservato nei paesi dell’Impero britannico, ora Commonwealth, e in diversi stati europei (inclusi Francia e Belgio) per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918. L’evento è dedicato agli appartenenti alle Forze Armate che caddero nel corso del conflitto, esso venne istituito dal sovrano del Regno Unito, Re Giorgio V, il 7 novembre del 1919 su suggerimento del giornalista australiano, Edward George Honey. Le tradizioni comuni britanniche, canadesi, sudafricane, australiane e neozelandesi prevedono due minuti di silenzio «all’undicesima ora dell’undicesimo giorno dell’undicesimo mese», poiché quello fu l’istante nel quale l’armistizio divenne effettivo sul fronte occidentale. I due minuti ricordano rispettivamente i caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale e, prima del 1945, il silenzio aveva una durata di un solo minuto. L’11 novembre la Germania si arrese senza condizioni, determinando la fine del più lungo conflitto combattuto fino ad allora. In questa giornata si intende dunque ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, sacrificarono la loro vita. L’evento è aperto al pubblico e ai media. Prevista la partecipazione delle autorità religiose, civili e militari locali.