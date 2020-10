Calcio serie D: verso il derby Lupi-Grifone, biglietti acquistabili solo online

Novanta tagliandi, o giù di lì, acquistabili solo online (https://www.bigliettoveloce.it/) sul sito del Campobasso Calcio. E’ questo il numero e la modalità per i sostenitori dell’Agnonese che intendono seguire il derby di domenica nell’impianto di contrada Selvapiana. Dunque, sconsigliato mettersi in viaggio senza il classico biglietto non acquistabile al botteghino. Chi lo farà resterà fuori dallo stadio. Inoltre, chi deciderà di seguire il Grifone nel capoluogo, oltre al biglietto dovrà munirsi di autocertificazione da consegnare all’entrata.

