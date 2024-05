Calcio, spareggio Agnonese – Difesa Grande Termoli: si gioca domenica a Montenero di Bisaccia (ore 16)

Lo spareggio del campionato di Eccellenza tra l’Olympia Agnonese e Difesa Grande Termoli 2016 si disputerà allo stadio ‘De Santis’ di Montenero di Bisaccia. L’incontro è fissato per domenica 12 maggio con inizio alle ore 16. E’ quanto stabilito dalla Figc Molise. L’ingresso sarà gratuito. La perdente retrocederà nel campionato di Promozione, mentre la vincente accederà ai play – out salvezza contro il Bojano. La sfida contro i matesini è in programma domenica 19 maggio allo stadio ‘Colalillo’. In questo caso i padroni di casa avranno a disposizione due risultati su tre complice il miglior piazzamento in classifica. Infatti, in caso di vittoria o parità al termine dei supplementari, il Bojano resterà in Eccellenza. Contrariamente con una sconfitta i biancorossi lasceranno la massima serie regionale.