Progettazione di reti di comunicazione affidabili, Vincenzo Sammartino relatore alla conferenza internazionale in Canada

Un giovane agnonese all’International conference on the design of Reliable Communication Networks, che si è in corso di svolgimento a Montreal, Quebec, Canada.

Il dottor Vincenzo Sammartino relatore in Canada

A distanza di pochi mesi dalla laurea magistrale, il giovane Vincenzo Sammartino sta partecipando ad una conferenza internazionale a Montreal in Canada che si terrà dal 6 al 9 maggio 2024. La conferenza internazionale sulla progettazione di reti di comunicazione affidabili è diventata, nel corso degli anni, un forum consolidato per scienziati sia dell’industria che del mondo accademico interessati all’affidabilità e alla disponibilità delle reti di telecomunicazioni o ad altri argomenti relativi alla resilienza.

Ieri Vincenzo Sammartino ha presentato il suo lavoro dal titolo “Satisfying least privilege through database decomposition“, opera intellettuale e scientifica svolta in collaborazione col professor Fabrizio Baiardi dell’Università di Pisa e del dottor Cosimo Comella, Garante protezione dati personali.

Una grande soddisfazione per il giovane e brillante studioso e per tutta la famiglia, ma anche un po’ per la comunità agnonese. Congratulazioni.