Calibro 7.65 con matricola abrasa nascosta in mezzo all’aiuola, sequestro della Polizia

Nell’aiuola una pistola pronta a far fuoco. Sequestrata una calibro 7.65 dalla Polizia di Stato.

Una pistola calibro 7.65, con matricola abrasa e con sette colpi inseriti nel caricatore è stata rinvenuta e posta sotto sequestro, la scorsa notte, dalla Polizia di Stato, a Pescara. L’arma è stata ritrovata nascosta in una siepe, in Strada Fosso Cavone, avvolta in un sacco di cellophane di quelli che si utilizzano abitualmente per la spazzatura. Un equipaggio della Volante, che stava procedendo al controllo di due giovani italiani trovati con una dose di cocaina, e per questo amministrativamente sanzionati, ha notato occultato tra le foglie di una siepe, l’involucro contenente l’arma. Sono in corso accertamenti per verificare la provenienza della pistola e l’eventuale coinvolgimento dei soggetti identificati dalla Volante.