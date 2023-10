Camion perde carico di mais sull’Adriatica, sul posto i Carabinieri: pericolo attrattivo per la fauna selvatica

Sulla statale Adriatica, tra Fossacesia e Rocca San Giovanni, nella serata di oggi, un autoarticolato proveniente dal porto di Ortona ha perso il carico di mais a causa del malfunzionamento di una sponda. Il materiale ha invaso completamente la sede stradale.

Sul posto, per garantire la viabilità, i carabinieri di San Vito Chietino e una pattuglia del Radiomobile di Ortona. Dopo poco la strada è tornata di nuovo percorribile perché il carico è stato spostato dall’Anas sul margine della carreggiata per il successivo recupero, previsto presumibilmente nella giornata di domani. Il pericolo in quel tratto di strada, nel corso della notte, può essere rappresentato dalla fauna selvatica, in particolare cinghiali e caprioli. E’ molto probabile, infatti, che gli animali si possano concentrare in quel tratto di strada per cibarsi del cereale disperso.

Proprio al fine di evitare che il mais rappresenti un attrattivo per la fauna, con l’intuibile possibilità di causare impatti con le autovetture in transito, il personale Anas, in accordo con le autorità competenti, sta rimuovendo il grosso del carico disperso . Si raccomanda, tuttavia, di procedere con molta cautela nel tratto interessato.