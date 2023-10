Finanza: il generale Augelli in visita al comando provinciale di Isernia

Il Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli ha visitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia. Accompagnato dal Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Luca Cervi e accolto dal Comandante Provinciale di Isernia, Col. Franco Tuosto, l’Autorità – dalla quale dipendono direttamente i Comandi regionali del Corpo della Campania, Puglia, Basilicata e Molise – ha incontrato il personale dipendente in servizio e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia di Isernia.

Nel corso del successivo briefing operativo sono state esaminate le più importanti attività operative e quelle in corso di svolgimento, nonché le iniziative logistiche attuate e programmate per migliorare gli ambienti di lavoro e garantire il benessere del personale.

In tale contesto il Generale di Corpo D’Armata Vito Augelli ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso dai finanzieri del Comando Provinciale di Isernia nell’espletamento dei molteplici e complessi compiti istituzionali loro assegnati, esortando a proseguire nell’azione di contrasto all’evasione fiscale e alle principali frodi in materia di spesa pubblica, nonché nell’aggressione ai patrimoni illeciti della criminalità organizzata e comune, rimarcando come il ruolo della Guardia di Finanza sia fondamentale per la sicurezza economico-finanziaria del Paese, a tutela del mercato, delle imprese e degli operatori rispettosi delle regole.

L’Alto Ufficiale ha, poi, incontrato il Prefetto di Isernia, Dott.ssa Franca Tancredi, il Presidente del Tribunale Dott. Vincenzo Di Giacomo ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, Dott. Carlo Fucci.

A conclusione della visita in Molise, il Generale Augelli ha incontrato il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso, Dott. Mario Pinelli.