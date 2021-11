Campagna “Orange The World”: illuminato di arancione il comando provinciale dei Carabinieri

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo stabile che ospita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia, al comando del Tenente Colonnello Vincenzo Maresca, si è illuminato di arancione nell’ambito di una collaborazione istituzionale tra l’Arma e il Soroptimist International d’Italia, l’associazione di donne impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società, sottoscritta il 25 novembre del 2019 dall’allora Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. Giovanni Nistri e la Presidente del Soroptimist Mariolina Coppola.

L’Arma dei Carabinieri è particolarmente attenta e rivolge sempre maggiore impegno anno dopo anno nel contrastare tutti quei comportamenti che ledono le donne fisicamente, psicologicamente e nella loro dignità.

Il significato della campagna di sensibilizzazione avviata anche sul web ed i social, le caserme illuminate di arancione (colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere) in adesione al progetto “Orange the world”, sono alcuni segnali tangibili dell’assoluta attenzione e priorità dell’Arma a invogliare le donne vittime di violenze a denunciare.