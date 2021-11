Comune molisano revoca licenze Ncc, la soddisfazione dell’Associazioni Tutela Legale Taxi

(ANSA) – ROMA – «Grazie all’azione sviluppata da alcuni rappresentanti delle nostre organizzazioni, il piccolo comune di Salcito in Molise provvede a revocare e a farsi riconsegnare le autorizzazioni di noleggio rilasciate da passate amministrazioni».

È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl taxi, Uil Trasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Ati taxi e Associazioni Tutela Legale Taxi. «Giovanni Galli, sindaco di Salcito, piccolo paesino dell’entroterra molisano – spiegano – luogo storico del tassismo romano poiché da quella terra provengono tanti conducenti delle auto bianche della Capitale, dopo aver riscontrato una serie di irregolarità relative all’assenza di requisiti indispensabili per l’esercizio dell’attività di noleggio, nonché sulle modalità di esercizio dello stesso che non avveniva mai nel territorio del comune interessato, ha avviato su nostra sollecitazione un’azione amministrativa che ha portato alla riconsegna di due titoli ed alla revoca di una terza autorizzazione. Quanto avvenuto dimostra che se le attuali amministrazioni di tanti piccoli e medi comuni italiani che in passato hanno rilasciato un numero enorme di autorizzazioni di noleggio non destinato a soddisfare le loro reali necessità, facessero un riscontro del loro utilizzo e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la loro conservazione, molti di questi titoli potrebbero essere facilmente revocati. Nel ringraziare il sindaco Giovanni Galli e l’amministrazione del piccolo comune molisano per aver svolto con serietà il loro lavoro – concludono – invitiamo tutti gli amministratori di quei comuni che vivono situazioni simili, ad attivarsi per risolverle rapidamente: in alternativa, utilizzeremo tutti gli strumenti consentiti dalle norme in vigore per colpire malaffare e irregolarità». (ANSA).