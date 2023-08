Campane e zampogne, alla fonderia ‘Marinelli’ la magia dei suoni molisani

“Suoni dal Molise, terra di campane e zampogne”. E’il titolo del volume scritto da Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi, edito da Homo Scrivens, che verrà presentato il 9 agosto (ore 21) nel piazzale antistante la pontificia fonderia Marinelli. All’evento interverranno le autrici, e i contitolari dell’opificio, Armando e Pasquale Marinelli, oltre lo storico Giuseppe D’Onorio e l’editore Aldo Putignano.

La conduzione dell’iniziativa affidata a Gabriella Marinelli. Il programma prevede il concerto di campane e zampogne a cura dei maestri Giulio Costanzo e Piero Ricci. Inoltre attesa per la performance di scultura live di Ettore Marinelli. Il libro nasce dall’esigenza di dare voce a una terra, il Molise, regione di singolari bellezze, storia, arte, civiltà, archeologia e paesaggi da scoprire. In questo lembo d’Italia, infatti, si odono ancora melodie uniche come i rintocchi portentosi delle campane e il penetrante suono delle zampogne. Il volume riporta anche la postfazione di Giuseppe Cerasa, direttore delle guide ‘La Repubblica’ con la copertina disegnata dallo scultore Ettore Marinelli. Appuntamento, quindi, da non perdere per entrare in una atmosfera magica che racconta e omaggia inconfondibili sonorità di campane e zampogne.