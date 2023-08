Festival internazionale del folklore, Agnone in festa accoglie gruppi di America, Africa e Europa

Il festival internazionale del folklore torna ad entusiasmare la cittadina di Agnone. Grande attesa per la XIX edizione che vedrà sfilare gruppi provenienti da Cile, Kenya e Serbia oltre alla straordinaria presenza degli sbandieratori di Cava de’ Tirreni. A fare gli onori di casa naturalmente i componenti del gruppo Folklorico Agnone capitanati dall’evergreen Giuseppe De Martino, padre del folklore molisano che invita tutti a partecipare all’evento di giovedì 10 agosto. L’appuntamento è in Piazza Marsala alle 18. Seguirà la sfilata lungo le principali strade della patria delle campane, mentre l’esibizione dei gruppi è in programma a largo Sabelli – sotto il campanile della chiesa di Sant’Antonio Abate – alle ore 21. Insomma musica, colori, tradizioni faranno da sfondo ad un evento unico che catalizzerà l’attenzione di migliaia di turisti provenienti dalla regioni limitrofe.

