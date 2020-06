Campanile colpito da un fulmine a Fraine, scagionata l’antenna Internet. Nel caso in questione, episodio verificatosi qualche giorno fa, l’abbattimento del fulmine sul campanile di Fraine è stato molto probabilmente dovuto a dei ferri di costruzione che al momento sono scoperti e che attraggono i fulmini. In un primo momento si era ipotizzato che una antenna Internet avesse attirato il fulmine.

Dalla immagine pubblicata si vede il pezzo di copertura che è saltato per effetto della potenza del fulmine e che per fortuna non ha arrecato danno a persone o cose che si trovavano in quel momento nelle vicinanze, nella piazza sottostante. Quindi l’episodio non stato imputabile alle antenne per la connettività internet che sono posizionate in quel posto per dare connettività al paese. Per di più gli apparati, se fossero stati colpiti da un fulmine, dovrebbero essere divelti o danneggiati, invece sono perfettamente integri e funzionanti.