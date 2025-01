Campionato di tiro a segno per giornalisti con i medagliati di Parigi Federico Nilo Maldini e Paolo Monna 

L’Unione Italiana Tiro a Segno invita a partecipare al Campionato Italiano Giornalisti di Tiro a Segno, in programma lunedì 10 febbraio a Veronafiere (Verona, Viale dell’Industria 32/B) in occasione di EOS .



Organizzato dall’Unione Italiana Tiro a Segno, il Campionato Italiano Giornalisti non è soltanto una gara, ma anche un’occasione di incontro e di conoscenza “diretta” dello sport che si pratica con armi da fuoco anche per coloro che non abbiano precedenti esperienze nella pratica del tiro. Sarà inoltre l’occasione di un contatto diretto con i medagliati di Parigi – Federico Nilo Maldini e Paolo Monna per le Olimpiadi, Davide Franceschetti per le Paralimpiadi – che saranno lieti di condividere questo momento con i giornalisti presenti.



L’evento si terrà presso lo Stand UITS (Padiglione 10, Stand A200) con la formula del contest individuale di pistola ad aria compressa a 10 metri. Dopo una fase eliminatoria a 30 colpi su bersagli elettronici, gli autori dei migliori 10 punteggi saranno ammessi alla finale. La fase eliminatoria prenderà il via nella mattinata di lunedì 10 febbraio, dalle 10.30 alle 11.30. Seguirà la finale alle 12.30 e le premiazioni alle 13.00. Seguirà buffet.