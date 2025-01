Schiavi, Castelguidone e Castiglione senza medico: la Asl trova un sostituto per tre giorni a settimana e prolunga la guardia medica

L’incontro tra i vertici della Asl e i sindaci di questa mattina a Castiglione Messer Marino, durante il quale è stata presentata l’attivazione del servizio degli infermieri di comunità, è stato anche occasione per informare cittadini e amministratori delle azioni intraprese per sostituire il medico di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino, assente per motivi personali.

«Il servizio – hanno assicurato i vertici della Asl – sarà garantito da un nuovo medico che sarà presente nei due ambulatori per tre giorni a settimana, mentre negli altri giorni sarà prolungata l’attività della guardia medica».