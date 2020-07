Campionato regionale cani da seguita Libera Caccia, solito successo

Si è svolto lo scorso fine settimana, ad Atessa e in altre zone della Val di Sangro, il campionato regionale per cani da seguita della Libera Caccia Abruzzo.

«Due giornate di cinofilia e amicizia, molto partecipate, che hanno visto concorrenti arrivare anche delle regioni limitrofe e perfino dalla Puglia e dalla Campania. – spiegano gli organizzatori – Questa partecipazione ci ripaga degli sforzi fatti, e ci inorgoglisce perché testimonia l’apprezzamento del lavoro svolto con passione da diversi anni a questa parte, che ha portato a farci conoscere come ottimo team organizzativo e di indubbia serietà».

«Abbiamo voluto recuperare questa manifestazione, anche se con tutte le prescrizioni anti covid del caso, per rinnovare quei legami di amicizia e di fratellanza che la cinofilia genera. – continuano – Come sempre è stata un’occasione di confronto, di crescita collettiva e di scambi di opinioni ed esperienze. Anche il clima è stato collaborativo, e la perturbazione che ci ha investito venerdì ha fatto sentire i suoi effetti di frescura anche nelle giornate del fine settimana, rendendo così il terreno e il clima maggiormente congeniale al lavoro dei nostri ausiliari».

Di seguito le classifiche delle due giornate di prove.

Sabato 18 luglio – categoria singoli –

1ª batteria – Atessa “Carapelle”

Giudice Claudio Radica

1° turno

Irlando Cocco con “orso”, segugio maremmano – punti 148,00

2° turno

Angelo Stroia con “peppe”, segugio maremmano – N.Q.

3° turno

Irlando Cocco con “guerrina”, segugio maremmano – punti 162,00 ecc. (primo di batteria)

4° turno

Angelo Stroia con “morena”, segugio maremmano – punti 159,00

2ª batteria – Atessa “San Marco”

Giudice Luca Cucone Aufiero

1° turno

Alfonso Tatangelo con “maya”, segugio maremmano – N.Q.

2° turno

Gianluca Palmieri con “red”, segugio maremmano – punti 158,00 (primo di batteria)

3° turno

Dino Rossi con “dick”, alpendische dachsbracke – N.Q.

4° turno

Simone Buono con “thor”, segugio maremmano – N.Q.

3ª batteria – Orsogna

Giudice Vincenzo Carracillo

1° turno

Fabio Cantagallo con “orso”, segugio maremmano – punti 153,00 (primo di batteria)

2° turno

Marcello Marini con “aria”, segugio maremmano – N.Q.

3° turno

Antonello Venditti con “spino”, briquet griffon vendeen – punti 141,00

4ª batteria – Perano ~ Archi

Giudice Bruno Fattore

1° turno

Delio Cone con “aru”, segugio maremmano – N.Q.

2° turno

Antonello Iannotta con “tramonto”, segugio maremmano – N.Q.

3° turno

Oscar Cappello con “bianco”, segugio maremmano – N.Q.

Domenica 19 luglio – categoria coppie –

1ª batteria – Atessa “Carapelle”

Giudice Bruno Fattore

1° turno

Alfonso Tatangelo, con “Maya” e “jury”, segugi maremmani – N.Q.

2° turno

Marcello Marini con “mammà” e “Rambo”, segugi maremmani – punti 141,00 (primo di batteria)

3° turno

Fabio Cantagallo con “orso” e “red”, segugi maremmani – N.Q.

4° turno

Diego Di Zio con “tom” e “asia”, ariegeois – N.Q.

2ª batteria – Atessa “San Marco” ~ Perano

Giudice Vincenzo Carracillo

1° turno

Piero Nardolillo con “sally” e “wladimir” – N.Q.

2° turno

Fabrizio Vissani con “bianca” e “mugna”, ariegeois – N.Q.

3° turno

Dino Rossi con “dick” e “zara”, alpendische dachsbracke – N.Q.

4° turno

Marino Giuliano con “pippo” e “Samanta”, ariegeois – punti 154,00 (primo di batteria)

5° turno

Pasquale Zanni con “perla” e “lizy”, segugi maremmani – N.Q.

3ª batteria – Orsogna

Giudice Luca Aufiero

1° turno

Massimo Spedicato con “alfa” e “belen”, segugi maremmani – punti 164,00 ecc. (primo di batteria)

2° turno

Gabriele Di Pietrantonio con “iola” e “ringo”, ariegeois – N.Q.

3° turno

Emilio Iannotta con “tramonto” e “xxxxxx”, segugi maremmani – N.Q.

4° turno

Eugenio Cappelli, con “olbia” e “ademaro”, segugi maremmani – N.Q.

4ª batteria – Montazzoli

Giudice Claudio Radica

1° turno

Delio Cone con “aru” e “orso”, segugi maremmani – N.Q.

2° turno

Irlando Cocco con “futura” e “guerrina”, segugi maremmani – N.Q.

3° turno

Raffaele Rea con “zara” e “avana”, segugi maremmani – punti 160,5 ecc.

4° turno

Gianluca Palmieri con “red” e “toby”, segugi maremmani – punti 177,00 ecc. (primo di batteria)

Per la categoria “singoli” i primi 3 classificati sono :

1° classificato, e finalista in rappresentanza della Regione Abruzzo alla finale nazionale, Irlando Cocco con “guerrina”, segugio maremmano – punti 162,00 ecc.

2° classificato, Angelo Stroia con “morena”, segugio maremmano – punti 159,00

3° classificato, Gianluca Palmieri con “red”, segugio maremmano – punti 158,00

Per la categoria “coppie” i primi tre classificati sono :

1° classificato, e finalista in rappresentanza della Regione Abruzzo alla finale nazionale, Gianluca Palmieri con “red” e “toby”, segugi maremmani – punti 177,00 ecc.

2° classificato, Massimo Spedicato con “alfa” e “belen”, segugi maremmani – punti 164,00 ecc.

3° classificato, Raffaele Rea con “Zara” e “avana”, segugi maremmani – punti 160,5 ecc.

«Vanno a tutti i concorrenti le mie congratulazioni per la passione, la correttezza e la sportività che hanno dimostrato durante le prove. – aggiunge il presidente regionale della Libera Caccia, Antonio Campitelli –

I miei complimenti ai vincitori, ed in particolare ai concorrenti che rappresenteranno la nostra regione alle finali nazionali.

Un grosso in bocca al lupo. Ringrazio di cuore tutti giudici, che hanno per l’ennesima volta dimostrato la loro competenza e imparzialità, e che ci supportano nelle nostre iniziative dimostrando ciò che dev’essere a mio avviso in fulcro di queste manifestazioni… l’amore per i segugi e per la cinofilia. Un particolare ringraziamento va al delegato regionale alla cinofilia segugistica della Libera Caccia, Pietro Iacovone, che ha organizzato magistralmente tutta la manifestazione, dimostrando capacità e competenza, continuando a dare seguito alla scia di risultati organizzativi positivi che ci ha contraddistinto in questi anni.

Un ancor più sentito ringraziamento a tutti gli accompagnatori e gli aiutanti che collaborano ogni volta nella gestione dei turni di prova, sapendo che sono tutti loro il punto di forza di queste gare».