Agnonese, un altro addio: Kone si accasa in Sardegna con il Sassari Latte Dolce

Un altro addio in casa Olympia Agnonese. A lasciare ufficialmente il club granata, l’esterno Mamadou Alfred Kone, detto Dudù, che si è accasato in Sardegna con il Sassari Latte Dolce. Classe ’98, Kone era approdato in alto Molise dopo l’esperienza con la Vastese. In alto Molise l’attaccante della Costa d’Avorio è stato valorizzato dai tecnici Matteo Pizii ed Erminio Rullo. A dimostrazione di ciò i 24 gettoni di presenza contornate da 8 marcature. Alla vigilia della scadenza dell’iscrizione (il temine ultimo fissato venerdì 24 luglio) al campionato di serie D, continua la fuga dei calciatori dell’Olympia, ora costretta letteralmente a rifondare la rosa.

Correlati