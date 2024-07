Campo estivo in tenda sulla Montagnola Molisana, esperienze di vita nel bosco

Il nome scelto, campo estivo in tenda, è assolutamente riduttivo rispetto al numero e alla qualità delle attività esperienziali proposte. Perché si tratta di vivere letteralmente nel bosco, sulla Montagnola Molisana, nel territorio di Civitanova Del Sannio, in una delle più belle faggete del Molise.

Un’offerta pensata per i ragazzi, non solo quelli di zona, ma anche quelli provenienti dalla città e che magari passano noiose vacanze nei piccoli centri montani del Molise e del Vastese. Il campo estivo in tenda offre emozioni e vita reale a stretto contatto con la natura.

Michele Permanente Guida Ambientale Escursionistica 328 763 9268

Valeria Fabrizio Guida Ambientale Escursionistica 320 181 8141

Daniela Pietrangelo Guida Ambientale Escursionistica 333 422 6979