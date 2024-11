Cane da caccia precipita in una forra nel Fosso della Strega, salvato dai Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del comando di Campobasso sono intervenuti in data odierna poco dopo le 13,30 nel Comune di Bojano, in contrada Fosso della Strega, per soccorso animale, allertati dal proprietario di un cane precipitato in una forra.

Dopo aver localizzato il cane attraverso il radiocollare di cui era dotato, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato le specifiche tecniche del soccorso SAF (Speleo Alpino Fluviale) per calarsi per circa 30 metri lungo il dirupo, recuperando il cane che è stato riportato in quota in buone condizioni e riconsegnato al titolare.