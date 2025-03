Cane disperso da ieri mattina: il vecchio Black trovato sano e salvo lungo il corso del Sente

Non si sono dati per vinti e lo hanno cercato ancora e ancora lungo il corso del fiume Sente, cioè dove era stato sentito l’ultima volta. E la costanza li ha premiati, perché il “vecchio” Black è stato trovato, sano e salvo, e riportato in casa.

Storia a lieto fine, dunque, per la vicenda del cane da compagnia allontanatosi e scomparso nella mattina di ieri da un’abitazione di frazione Cannavina di Schiavi di Abruzzo. Vista l’età avanzata del cane i proprietari, una coppia di Roma che ha recentemente acquistato casa nella contrada, si sono messi alla sua ricerca, temendo che non riuscisse a tornare indietro in autonomia. Presi dallo sconforto hanno anche richiesto l’ausilio dei Vigili del fuoco. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, una squadra del distaccamento di Vasto, giunta sul posto, ha cercato il cane lungo la vallata del Sente, fino al confine con il Molise. Le ricerche hanno dato però esito negativo.

La vice comandante della stazione Carabinieri, la vice brigadiere Pozzuto

I proprietari, tuttavia, non si sono arresi e nella giornata di oggi hanno ripreso le ricerche del loro cane, scendo a piedi lungo la carrareccia che dalla frazione di Schiavi conduce fin sul letto del fiume Sente. E la loro determinazione li ha premiati, perché infatti hanno ritrovato il loro Black sano e salvo, riportandolo in casa.

Nel pomeriggio di oggi la pattuglia dei Carabinieri della locale stazione, al comando della vice brigadiere Maria Teresa Pozzuto, in servizio di perlustrazione sul territorio, ha raggiunto la frazione Cannavina per avere aggiornamenti circa la scomparsa del cane e magari dare conforto ai proprietari. I militari, invece, sono stati accolti dalla proprietaria serena e tranquilla con in braccio il suo Black.