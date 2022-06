Cane precipita in un burrone, salvato dai Vigili del fuoco e riconsegnato alla padrona

Una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta a Campomarino in via S. Pertini per il recupero di un cagnolino di nome Kira. Il salvataggio è avvenuto grazie all’impiego di tecniche speleo alpino fluviali che si sono rese necessarie per raggiungere Kira finita accidentalmente in un burrone di quindici metri.

Fortunatamente la caduta dello sventurato animale si è fermata su un terrazzamento, ma il rischio ulteriore era quello di poter precipitare per ulteriori venti metri. Grazie alla perizia dei Vigili del fuoco Kira è di nuovo a casa con la sua proprietaria.