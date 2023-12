Cani da caccia bloccati dentro un crepaccio, salvati dai Vigili del fuoco di Agnone

Nei pressi di località “Tre Termini”, a 1300 mslm nel comune di Pietrabbondante , due cani da caccia entrati in un cunicolo sotto una enorme roccia sono rimasti bloccati. Le squadre di caccia di Agnone e di Isernia hanno tentato in tutti i modi il recupero, ma vista l’inaccessibilità dei luoghi i sia pur esperti cacciatori sono stati costretti a richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco.

Allertati dalla centrale operativa del comando provinciale pentro, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agnone (IS) hanno raggiunto, a piedi, la zona impervia ove presumibilmente erano bloccati i cani, e con una micro camera di ispezione hanno perlustrato alcune tane di animali selvatici. Una di queste ispezioni ha dato esito positivo.

Localizzati i segugi, alcuni Vigili del Fuoco hanno provveduto a allargare il passaggio per poter raggiungere i cani rimasti bloccati all’interno. Dopo circa tre ore di intenso lavoro da parte dei Vigili del fuoco, in condizioni non propriamente agevoli, i cani da caccia sono stati raggiunti, liberati, e consegnati, sani e salvi, ai legittimi proprietari.

Attimi di profonda commozione quando i proprietari hanno potuto riabbracciare i propri ausiliari. I cacciatori delle due squadre ringraziano il personale operante dei Vigili del fuoco per la professionalità, l’abnegazione e la generosità dimostrate anche in questa occasione.

«Un ringraziamento speciale ai vigili del fuoco di Agnone che con impegno, passione e professionalità sono riusciti a recuperare i cani finiti ieri in zona impervia. Un vero grazie di cuore» commenta Michele Orlando, uno dei cacciatori proprietario dei cani.