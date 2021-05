Cani randagi a Poggio Sannita, interviene Sama

«Negli scorsi giorni nel nostro paese non è passata inosservata la presenza di due cani di taglia medio grande che si aggiravano alla ricerca non solo di un po’ di cibo, ma soprattutto di un po’ di carezze e affetto. La loro abitudine a stare con l’uomo ha fatto pensare ai più a un possibile abbandono». E’ quanto ha dichiarato l’assessore al Comune di Poggio Sannita, Lucietta Amicone, che preso atto del problema si è subito messa in contatto con l’associazione “SAMA” di Agnone che a sua volta è prontamente intervenuta e, «come insito nel proprio nome, Salviamo anime mica animali, – ha aggiunto l’assessore Amicone – è riuscita a salvare i due animali riportandoli a casa. Ringraziamo questa splendida associazione no profit alto molisana».

E proprio l’associazione Sama lancia un appello: «Dei cuccioli meravigliosi si trovano a Poggio Sannita. La signora che se ne prende cura non può tenerli, ma soprattutto vivendo in campagna ha paura che i cuccioli possano non essere al sicuro ora che sono un po’ cresciuti. Ci date una mano per trovare loro una casa? Sono tre femminucce ed un maschietto. Per info contattare +39 333 968 4311».