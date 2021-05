L’eolico regala a Castiglione l’elisuperficie per i mezzi di soccorso

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione dell’elisuperficie attrezzata per l’atterraggio dei mezzi di soccorso per l’emergenza urgenza 118. La buona notizia arriva da Castiglione Messer Marino e la rende pubblica il sindaco Felice Magnacca. «Un’opera importante per la tutela e la salvaguardia della salute e realizzata a titolo gratuito dalla ditta Edison Spa» spiega il primo cittadino. Si tratta della multinazionale che gestisce da anni la centrale eolica a cavallo tra Abruzzo e Molise, tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese più precisamente.

«Il progetto per il quale io e la mia amministrazione comunale abbiamo investito tante energie negli ultimi anni, vede l’avvio del cantiere per realizzare, nel più breve tempo possibile, l’elisuperficie del Comune di Castiglione Messer Marino che ovviamente sarà a servizio di tutto il comprensorio interno montano» chiude Magnacca.