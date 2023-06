Canile completamente abusivo, scatta il sequestro del Nas dei Carabinieri

Un intero canile, completamente abusivo, è stato scoperto dai Carabinieri del Nas di Campobasso. I militari, impegnati in un controllo delegato dall’autorità giudiziaria, hanno sottoposto ad ispezione un canile ubicato nella provincia di Campobasso.

Nel corso di tali accertamenti è emerso che la struttura era priva delle previste autorizzazioni e che al suo interno erano state realizzate delle mura e altri manufatti su un’area soggetta a vincolo panoramico, quindi in assenza della concessione edilizia. All’esito di tali riscontri il personale operante ha proceduto al sequestro dell’intera struttura e dei circa cinquanta cani ricoverati al suo interno, alcuni dei quali risultati privi del microchip identificativo obbligatorio per legge. Tutte le irregolarità riscontrate sono state segnalate all’autorità giudiziaria, a quella sanitaria e a quella amministrativa per i seguenti riscontri di competenza.